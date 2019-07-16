В Ормузском проливе исчез нефтетанкер, шедший из ОАЭ

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-16T17:40:52+03:00

Судно уже два дня не подает сигнал о местоположении

Изменить размер текста: A A

В Ормузском проливе перестал подавать сигналы нефтяной танкер Riah, который совершал рейс из Дубая и Шарджи на западном побережье Объединенных Арабских Эмиратов в Эль-Фуджайру на восточном побережье страны.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные служб по отслеживанию судов, 58-метровый танкер под флагом Панамы уже более двух дней не подает сигналы о своем местоположении, после того как отклонился от курса в сторону иранских территориальных вод.

В свою очередь высокопоставленный эмиратский чиновник сообщил телеканалу «Аль-Арабия», что «нефтяной танкер не принадлежит и не используется ОАЭ» и опроверг информацию о том, что он внезапно изменил курс возле берегов Ирана.

Напомним, накануне произошел инцидент с танкером Grace 1, который вез сырую нефть из Ирана. 4 июля, власти Гибралтара сообщили о задержании нефтетанкера, объяснив свои действия тем, что танкер нарушил нефтяное эмбарго. Позже Суд Гибралтара продлил задержание до 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU