СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-16T18:04:07+03:00

В Раде предложили отменить закон о государственном языке Фото: REUTERS

Инициаторами соответствующего проекта закона выступили депутаты от оппозиции Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев

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Депутаты от партии "Оппозиционный блок" зарегистрировали в Верховной раде законопроект, который отменяет закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее во вторник вступил в силу.

В частности, инициаторами предложения стали Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев. Пояснительная записка к данному проекту закона в электронной базе парламента пока отсутствует.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на Украине 16 июля вступил в силу закон об исключительности украинского языка. Теперь заседания органов государственного управления, деятельность сотрудников правоохранительных органов страны должны проводиться исключительно на украинском языке.

Действие закона затронет и иные сферы, такие как образование, медицину, проведение публичных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU