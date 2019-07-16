В Раде предложили отменить закон о государственном языке
Депутаты от партии "Оппозиционный блок" зарегистрировали в Верховной раде законопроект, который отменяет закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее во вторник вступил в силу.
В частности, инициаторами предложения стали Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев. Пояснительная записка к данному проекту закона в электронной базе парламента пока отсутствует.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на Украине 16 июля вступил в силу закон об исключительности украинского языка. Теперь заседания органов государственного управления, деятельность сотрудников правоохранительных органов страны должны проводиться исключительно на украинском языке.
Действие закона затронет и иные сферы, такие как образование, медицину, проведение публичных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU