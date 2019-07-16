Отели Турции снизили цены для российских туристов

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-16T18:20:59+03:00

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Турецкие отели снизили цены для россиян, поскольку недосчитались туристов после резкого повышения цен на свои услуги на фоне успешного сезона-2018. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), отмечая, что в июле-августе скидки в среднем составляют 10-15%.

«Некоторые отели на фоне успешного сезона-2018 слишком резко подняли цены, сейчас они пытаются исправить ситуацию, снижая цены и надеясь на бронирования last minute», — заявили в АТОР.

По данным организации, в этом сезоне немногие отели смогли добиться загрузки в 90%. В некоторых заполненность и вовсе не превысила 70%. Именно это и стало причиной снижения цен на бронирование на 10-15%.

Как писал ранее сайт kp.ru, в марте этого года появилась информация о резком повышении цен на отдых в Турции. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе предупредила о подорожании отдыха на турецких курортах. Отели подняли цены в среднем на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU