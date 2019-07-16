2019-07-16T18:22:20+03:00
В мире

Хакер получил 30 тысяч долларов за взлом Instagram

Владельцы сети поблагодарили мужчину за сообщение об уязвимости
Никита Ключенков
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При одновременном запросе миллиона кодов, вероятность угадать верный становится почти стопроцентнойПри одновременном запросе миллиона кодов, вероятность угадать верный становится почти стопроцентнойФото: Анастасия ОСИПОВА
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Специалист по кибербезопасности Лаксман Мутийя обнаружил уязвимость, позволяющую получить доступ к любому аккаунту за несколько минут. Поняв механизм проверки логина и пароля, он выяснил что проблема заключалась в необходимости ввода цифрового кода, удостоверяющего личность при смене и восстановлении пароля.

При одновременном запросе миллиона кодов, вероятность угадать верный становится почти стопроцентной. Хакер вычислил что для подобной атаки потребуется 5000 IP-адресов, цена доступа к которым составляет всего 150 долларов.

Об обнаруженной проблеме он написал в блоге, после чего немедленно связался с Facebook, владельцем Instagram, сообщив о проблеме. После проверки компания подтвердила наличие уязвимости, устранила ее, и в качестве вознаграждения выслала Лаксману Мутийе чек на 30 тысяч долларов, сообщает сайт Свободная пресса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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