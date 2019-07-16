2019-07-16T18:39:00+03:00
В мире

Вице-премьер Италии сообщил, что получал угрозы от украинцев

По словам Маттео Сальвини, спецслужбы установили, что группа граждан Украины готовила покушение
Марина ВЕНЦОВА
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Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео СальвиниВице-премьер и глава МВД Италии Маттео СальвиниФото: REUTERS
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Вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини рассказал, что получал угрозы от украинцев.

"Я получил одну из многочисленных угроз для жизни, какие мне поступают ежедневно, - рассказал он эфире новостного канала Rai News 24. - Спецслужбы идентифицировали группу украинцев, которые готовили покушение".

Сальвини также уточнил, что его сигнал сотрудникам правоохранительных органов помог в обнаружении арсенала боевого оружия, который был позже конфискован у организаций крайне правого толка на севере Италии. Среди всего многообразия оружия, по его слова, была найдена управляемая ракета класса "воздух-воздух".

Итальянский политик подчеркнул, что не делал ничего плохого украинцам. «Я не знаком ни с какими неонацистами и рад, что помог раскрыть боевой арсенал", - подытожил Сальвини.

Сайт kp.ru писал, что вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини выдвинут на получение Нобелевской премии мира за вклад "остановку нелегальной миграции в Европу".

ИСТОЧНИК KP.RU

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