2019-07-16T18:59:04+03:00
В мире

Конгресс США рассмотрит резолюцию, осуждающую расистские высказывания Трампа

Сам же глава Белого дома свои слова в адрес женщин-демократов из Конгресса расистскими не считает
Марина ВЕНЦОВА
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Конгресс США рассмотрит резолюцию, осуждающую расистские высказывания ТрампаКонгресс США рассмотрит резолюцию, осуждающую расистские высказывания ТрампаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов планирует провести голосование по резолюции, осуждающей оскорбительные высказывания президента Дональда Трампа в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии.

Она не будет иметь для главы Белого дома юридических последствий, пишет газета The Hill со ссылкой на лидера демократического большинства в Палате представителей Стени Хойера (от штата Мэриленд).

В документе отмечается, что расистские высказывание Трампа решительно осуждаются. Кроме того, в резолюции говорится, что "те, кто принял гражданство, являются такими же американцами, как и те, чьи семьи жили в США на протяжении многих поколений".

Напомним, ранее американский президент обрушился с критикой на женщин-демократов, приехавших в США из других стран. Трамп предложил им наладить жизнь на родине, вместо того, чтобы «громко и злобно» говорить о том, как американцы должны управлять своим правительством. При этом позже, общаясь с журналистами, американский лидер заявил, что не считает свои высказывания расистскими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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