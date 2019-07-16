Конгресс США рассмотрит резолюцию, осуждающую расистские высказывания Трампа

СЕГОДНЯ 18:59 2019-07-16T18:59:04+03:00

Сам же глава Белого дома свои слова в адрес женщин-демократов из Конгресса расистскими не считает

Изменить размер текста: A A

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов планирует провести голосование по резолюции, осуждающей оскорбительные высказывания президента Дональда Трампа в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии.

Она не будет иметь для главы Белого дома юридических последствий, пишет газета The Hill со ссылкой на лидера демократического большинства в Палате представителей Стени Хойера (от штата Мэриленд).

В документе отмечается, что расистские высказывание Трампа решительно осуждаются. Кроме того, в резолюции говорится, что "те, кто принял гражданство, являются такими же американцами, как и те, чьи семьи жили в США на протяжении многих поколений".

Напомним, ранее американский президент обрушился с критикой на женщин-демократов, приехавших в США из других стран. Трамп предложил им наладить жизнь на родине, вместо того, чтобы «громко и злобно» говорить о том, как американцы должны управлять своим правительством. При этом позже, общаясь с журналистами, американский лидер заявил, что не считает свои высказывания расистскими.

ИСТОЧНИК KP.RU