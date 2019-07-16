Митинг в защиту оппозиционных кандидатов на Трубной площади провалился

СЕГОДНЯ 19:42 2019-07-16T19:48:51+03:00

Несмотря на большой пиар в соцсетях, на протестный митинг пришло всего 15 человек Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Любовь Соболь, которой отказали в регистрации кандидатом из-за большого количества забракованных подписей, на своей странице в соцсетях призвала активистов выйти на санкционированный митинг 16 июля на Трубной площади в Москве. Но, несмотря на большой пиар в соцсетях, на протестный митинг пришло всего 15 человек.

Отметим, что ранее, так называемые «оппозиционные» кандидаты выводили сотрудников своих штабов, но во вторник, 16 июля в назначенное время не пришли даже они. Сами кандидаты кроме Яшина, были заняты на итоговых избирательных комиссиях, и их сотрудники на Трубную площадь решили не выходить.

Напомним, в первый день в митинге и незаконном шествии с попыткой штурма Мосгоризбиркома участвовало до тысячи человек. В понедельник на Трубную площадь вышли до 500 сотрудников штабов кандидатов. Во вторник не пришел никто.

Напомним, избирательная кампания по выборам депутатов Московской городской Думы началась 6 июня. Выборы в столичный парламент пройдут 8 сентября 2019 года. 216 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы. В общей сложности документы для участия в выборах в столичный парламент подали 290 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU