2019-07-16T23:34:28+03:00
В мире

В США задержали бывшего президента Перу

Алехандро Толедо арестован по ордеру на экстрадицию
Марина ВЕНЦОВА
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Экс-президент Перу Алехандро ТоледоЭкс-президент Перу Алехандро ТоледоФото: REUTERS
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Бывший президент Перу Алехандро Толедо арестован в Соединенных Штатах. Об этом во вторник сообщили в прокуратуре южноамериканской страны.

"Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении ведомства в «Твиттере».

По имеющимся у прокуратуры данным, в настоящий момент Толедо предстал перед судебными властями США в рамках процесса по возможной высылке его на родину.

Алехандро Толедо занимал пост президента Перу в 2001-2006 года. На родине ему выдвинуты обвинения в коррупции. В феврале 2017 года суд выдал ордер на его арест, в связи с чем лидер был вынужден скрываться за рубежом. Последнее время Алехандро Толедо проживал в США. В марте 2019 года американская полиция задержала его за пьянство. Он провел в отделении полиции ночь, а на утро его отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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