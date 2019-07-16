В США задержали бывшего президента Перу

СЕГОДНЯ 23:34 2019-07-16T23:34:28+03:00

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Бывший президент Перу Алехандро Толедо арестован в Соединенных Штатах. Об этом во вторник сообщили в прокуратуре южноамериканской страны.

"Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении ведомства в «Твиттере».

По имеющимся у прокуратуры данным, в настоящий момент Толедо предстал перед судебными властями США в рамках процесса по возможной высылке его на родину.

Алехандро Толедо занимал пост президента Перу в 2001-2006 года. На родине ему выдвинуты обвинения в коррупции. В феврале 2017 года суд выдал ордер на его арест, в связи с чем лидер был вынужден скрываться за рубежом. Последнее время Алехандро Толедо проживал в США. В марте 2019 года американская полиция задержала его за пьянство. Он провел в отделении полиции ночь, а на утро его отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU