2019-07-17T05:52:02+03:00
В мире

Помощница Трампа попыталась объяснить смысл его «расистских высказываний»

При этом Келлиэнн Конуэй, по мнению журналистов, только подтвердила обвинения в адрес президента США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советница американского президента Дональда Трампа Келлиэнн КонуэйСоветница американского президента Дональда Трампа Келлиэнн КонуэйФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Помощница президента США Келлиэнн Конуэй попыталась объяснить журналистам в Белом доме смысл «расистских высказываний» Дональда Трампа, который на днях предложил женщинам-законодателям из прогрессивного крыла Демократической партии «уехать обратно» в страны своего происхождения.

Отвечая на вопрос американского репортера Эндрю Файнберга, какие именно страны имел в виду ее шеф, Конуэй поинтересовалась, откуда родом он сам. Когда корреспондент сказал, что это не имеет никакого отношения к теме, советница Трампа заявила, что «очень даже имеет» и рассказала, что ее собственные предки в свое время приехали в Соединенные Штаты из Италии и Ирландии. Причем эти слова Келлиэнн Конуэй принялись критиковать во всех американских СМИ, поэтому ей пришлось оправдываться в Twitter.

«Я не хотела проявлять никакого неуважения. Мы все изначально откуда-то. Я ответила вопросом на вопрос и сама добровольно рассказала о своей национальности: итальянка и ирландка. Как и многие, я горжусь своей национальностью, люблю США и благодарю бога за то, что я американка», - цитирует запись на ее странице ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье Трамп предложил родившимся не в США дамам-демократкам «поехать обратно» и наладить жизнь в родных странах вместо того, чтобы «громко и злобно» говорить о том, как американцы должны управлять своим правительством. Кого именно он имеет в виду, глава Белого дома уточнять не стал, поэтому обиделись все.

Позже Палата представителей конгресса приняла резолюцию, осуждающую высказывания президента США, которые многие сочли «расистскими».

ИСТОЧНИК KP.RU

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