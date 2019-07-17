2019-07-17T03:45:23+03:00
Политика

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, осуждающую расистские высказывания Трампа

Документ поддержали 240 американских законодателей, 187 проголосовали против
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В поддержку резолюции выступили 240 конгрессменов, 187 проголосовали противВ поддержку резолюции выступили 240 конгрессменов, 187 проголосовали противФото: REUTERS
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Во вторник, 16 июля, Палата представителей конгресса приняла резолюцию, осуждающую высказывания президента США Дональда Трампа в адрес нескольких женщин из числа представителей Демократической партии, прибывших в Соединенные Штаты из других стран.

Документ, подготовленный родившимся в Польше конгрессменом-демократом от штата Нью-Джерси Томом Малиновски, поддержали 240 американских законодателей, в том числе четыре республиканца. Против проголосовали 187 конгрессменов, причем все они – однопартийцы американского лидера. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

В тексте резолюции говорится, что Палата представителей «решительно осуждает расистские высказывания президента», которые «узаконили и усилили страх перед новыми американцами и представителями небелого населения, а также ненависть к ним».

«Те, кто принял гражданство, являются такими же американцами, как и те, чьи семьи жили в США на протяжении многих поколений», - подчеркивает автор документа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье Трамп на своей странице в Twitter предложил родившимся не в США дамам-демократкам «поехать обратно» и наладить жизнь в родных странах вместо того, чтобы «громко и злобно» говорить о том, как американцы должны управлять своим правительством. Кого именно он имеет в виду, глава Белого дома уточнять не стал, поэтому обиделись все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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