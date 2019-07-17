В Москве возведут 12 новых внеуличных пешеходных переходов
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы приступил к разработке проектов планировок пешеходных переходов через железнодорожное полотно в рамках развития московских центральных диаметров.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что всего в работе находится 12 проектов пешеходных переходов. Разработка четырёх из них практически завершена, это пешеходные переходы на перегонах Савеловского, Смоленского и Курского направлений. Также в ближайшее время будут разработаны проекты для Рижского направления.
"Москва – крупный европейский мегаполис с достаточно напряженным трафиком, поэтому для комфортных пешеходных связей большая часть планируемых пешеходных переходов будут подземными. До конца лета эти проекты будут рассмотрены на публичных слушаниях, а к концу года Комитет планирует закончить проектировку", — подчеркнула Юлиана Княжевская.
Ранее МЦД-1 и МЦД-2 были названы мэром Москвы Сергеем Собяниным одними из самых эффективных транспортных проектов за последние годы.
ИСТОЧНИК KP.RU