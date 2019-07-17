2019-07-17T13:04:53+03:00
Общество

В Москве возведут 12 новых внеуличных пешеходных переходов

Переходы станут частью системы Московских Центральных Диаметров
Никита Ключенков
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В Москве возведут 12 новых внеуличных пешеходных переходовВ Москве возведут 12 новых внеуличных пешеходных переходовФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы приступил к разработке проектов планировок пешеходных переходов через железнодорожное полотно в рамках развития московских центральных диаметров.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что всего в работе находится 12 проектов пешеходных переходов. Разработка четырёх из них практически завершена, это пешеходные переходы на перегонах Савеловского, Смоленского и Курского направлений. Также в ближайшее время будут разработаны проекты для Рижского направления.

"Москва – крупный европейский мегаполис с достаточно напряженным трафиком, поэтому для комфортных пешеходных связей большая часть планируемых пешеходных переходов будут подземными. До конца лета эти проекты будут рассмотрены на публичных слушаниях, а к концу года Комитет планирует закончить проектировку", — подчеркнула Юлиана Княжевская.

Ранее МЦД-1 и МЦД-2 были названы мэром Москвы Сергеем Собяниным одними из самых эффективных транспортных проектов за последние годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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