2019-07-17T13:30:29+03:00
Политика

Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии

В телеграмме главе Европейской комиссии российский лидер подтвердил готовность Москвы к конструктивному диалогу с ЕС
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост Председателя ЕврокомиссииПутин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост Председателя ЕврокомиссииФото: REUTERS
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Политический опыт и международный авторитет нового председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен послужат восстановлению равноправного партнерства между Москвой и Брюселей. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, направленной новому главе Европейской комиссии.

«Глава российского государства выразил уверенность, что богатый политический опыт и международный авторитет Урсулы фон дер Ляйен будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии, а также послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнерства между ЕС и Россией», - сообщает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе отметили, что российский лидер подтвердил, что Москва готова к конструктивному диалогу с Евросоюзом по актуальным вопросам политической, экономической и гуманитарной повестки дня.

Напомним, во вторник, 17 июля, большинством голосов депутатов Европарламента фон дер Ляйен была утверждена на пост председателя Еврокомиссии. Таким образом, она стала не только первой женщиной, возглавившей Минобороны Германии, но и первой женщиной, ставший главой Европейской комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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