2019-07-16T21:07:13+03:00
В мире

Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии

За нее проголосовали 383 депутата [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Урсула фон дер ЛяйенУрсула фон дер ЛяйенФото: REUTERS
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Министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен утверждена на пост председателя Еврокомиссии. За ее кандидатуру проголосовали во вторник большинство депутатов Европарламента.

Согласно опубликованным результатам, "за" проголосовали 383 парламентария при 374 необходимых для принятия решения. "Против" высказались 327 человек, 22 воздержались, передает ТАСС.

"Благодарю вас за оказанное мне доверие. Доверяя мне, вы показываете уверенность в единой Европе. Давайте же будем работать вместе конструктивно", - обратилась фон дер Ляйен к евродепутатам.

Накануне, как писал сайт kp.ru, главы Минобороны Германии распространила заявление, в котором сообщилао намерении подать в отставку независимо от исхода голосования в Европарламенте по ее кандидатуре на должность председателя Еврокомиссии.

Кстати, фрау Урсула известна не только тем, что стала первой женщиной, возглавившей Минобороны Германии, но еще и материнским подвигом - она воспитывает семерых (!) детей.

Урсула фон дер Ляйен: от гинеколога до главы Еврокомиссии.Руководить Еврокомиссией теперь будет Урсула фон дер Ляйен - первая женщина-министр обороны Германии, бывший гинеколог и мать семерых детей

ИСТОЧНИК KP.RU

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