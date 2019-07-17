Уникальная российская подлодка получит крылатые ракеты «Калибр»

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-17T14:13:33+03:00

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Благодаря изменению конструкции водоизмещение подводных лодок типа «Пиранья» будет увеличено почти в четыре раза, а экипаж удвоится. Кроме того появится возможность установки крылатых ракет большой дальности.

«Лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты "Калибр", которые стартуют горизонтально под водой», - рассказал автор проекта лодки Игорь Караваев.

Как сообщает сайт телеканала «Звезда», кроме упомянутых нововведений «Пираньи» обладают множеством преимуществ, представленных ранее на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. П-750Б — уникальный проект.

Это единственная подводная лодка в мире, обладающая двигателем, способным функционировать в полном отсутствии воздуха. Запас хода 4300 миль, автономность — месяц. Несмотря на малые размеры субмарина несет кроме упомянутых выше крылатых ракет 24 бесшумно устанавливающихся мины, торпеды двух калибров и до шести боевых пловцов.

Подводная лодка предназначена для действий на небольшой глубине, в заливах и проливах и других прибрежных зонах. Предназначен аппарат для скрытного патрулирования, уничтожения одиночных судов и субмарин, разведки и нанесения ударов по береговым целям. Также «Пираньи» отлично подходят для спецопераций, ввиду маневренности, бесшумности и наличия диверсионной команды.

ИСТОЧНИК KP.RU