2019-07-17T14:13:33+03:00
Политика

Уникальная российская подлодка получит крылатые ракеты «Калибр»

Изменения в проекте П-750Б сделают маленький корабль еще мощнее
Никита Ключенков
Поделиться:
Комментарии: comments2
Модель подводной лодки проекта «Пиранья» на выставке «Армия 2015».Модель подводной лодки проекта «Пиранья» на выставке «Армия 2015».Фото: wikimedia.org
Изменить размер текста:

Благодаря изменению конструкции водоизмещение подводных лодок типа «Пиранья» будет увеличено почти в четыре раза, а экипаж удвоится. Кроме того появится возможность установки крылатых ракет большой дальности.

«Лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты "Калибр", которые стартуют горизонтально под водой», - рассказал автор проекта лодки Игорь Караваев.

Как сообщает сайт телеканала «Звезда», кроме упомянутых нововведений «Пираньи» обладают множеством преимуществ, представленных ранее на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. П-750Б — уникальный проект.

Это единственная подводная лодка в мире, обладающая двигателем, способным функционировать в полном отсутствии воздуха. Запас хода 4300 миль, автономность — месяц. Несмотря на малые размеры субмарина несет кроме упомянутых выше крылатых ракет 24 бесшумно устанавливающихся мины, торпеды двух калибров и до шести боевых пловцов.

Подводная лодка предназначена для действий на небольшой глубине, в заливах и проливах и других прибрежных зонах. Предназначен аппарат для скрытного патрулирования, уничтожения одиночных судов и субмарин, разведки и нанесения ударов по береговым целям. Также «Пираньи» отлично подходят для спецопераций, ввиду маневренности, бесшумности и наличия диверсионной команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижний Новгород вошел в список самых безопасных городов мира, вместе с Абу Даби
Большинство россиян хорошо относятся к Украине
На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата
В России существенно увеличилась естественная убыль населения
Поставки Индии российских С-400 завершатся к апрелю 2023 года
Пассажиры задержанного в Греции самолета вызвали в аэропорт консула России
Макет Москвы на ВДНХ увеличат на тысячу зданий
Завод «Амкодор» в Карелии выпустил первый образец форвардера
Илон Маск показал считывающий мысли чип
Google заблокировал YouTube-канал «Ридуса»
Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии
Российские эксперты назвали главный фактор развития рака
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Премьер-министр Малайзии разочарован ходом расследования дела о крушении MH17
Билла Гейтса подвинули в рейтинге самых богатых людей мира
В Москве возведут 12 новых внеуличных пешеходных переходов
Суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам
В 2020 году скорректируют стратегию национальной безопасности России
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!