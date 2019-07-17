Макет Москвы на ВДНХ увеличат на тысячу зданий
Размер макета Москвы на ВДНХ будет увеличен на 60 квадратных метров. Об этом сообщает департамент градостроительной политики города Москвы.
Руководитель Департамента Сергей Левкин рассказал, что в экспозицию будут добавлены более 1000 новых объектов, в том числе знаковые. Появятся миниатюрные версии Киевского Вокзала, гостиницы «Украина», Андреевского моста, ДК «ЗИЛ» и других.
«На период проведения монтажных работ павильон на ВДНХ будет закрыт для посетителей. Точное время и срок закрытия будут объявлены в конце августа», - добавил Сергей Лёвкин, уточнив, что до этого времени экспозиция открыта для всех желающих с десяти утра до восьми вечера.
На данный момент макет включает в себя площадь города в пределах Садового кольца с более чем 20 тысячами зданий и объектов в масштабе 400:1.
ИСТОЧНИК KP.RU