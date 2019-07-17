Макет Москвы на ВДНХ увеличат на тысячу зданий

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-17T14:32:08+03:00

Размер макета Москвы на ВДНХ будет увеличен на 60 квадратных метров. Фото: Алиса ТИТКО

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Размер макета Москвы на ВДНХ будет увеличен на 60 квадратных метров. Об этом сообщает департамент градостроительной политики города Москвы.

Руководитель Департамента Сергей Левкин рассказал, что в экспозицию будут добавлены более 1000 новых объектов, в том числе знаковые. Появятся миниатюрные версии Киевского Вокзала, гостиницы «Украина», Андреевского моста, ДК «ЗИЛ» и других.

«На период проведения монтажных работ павильон на ВДНХ будет закрыт для посетителей. Точное время и срок закрытия будут объявлены в конце августа», - добавил Сергей Лёвкин, уточнив, что до этого времени экспозиция открыта для всех желающих с десяти утра до восьми вечера.

На данный момент макет включает в себя площадь города в пределах Садового кольца с более чем 20 тысячами зданий и объектов в масштабе 400:1.

ИСТОЧНИК KP.RU