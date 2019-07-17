2019-07-17T14:32:08+03:00
Общество

Макет Москвы на ВДНХ увеличат на тысячу зданий

Работы в одноименном павильоне начнутся осенью
Никита Ключенков
Поделиться:
Комментарии: comments1
Размер макета Москвы на ВДНХ будет увеличен на 60 квадратных метров.Размер макета Москвы на ВДНХ будет увеличен на 60 квадратных метров.Фото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Размер макета Москвы на ВДНХ будет увеличен на 60 квадратных метров. Об этом сообщает департамент градостроительной политики города Москвы.

Руководитель Департамента Сергей Левкин рассказал, что в экспозицию будут добавлены более 1000 новых объектов, в том числе знаковые. Появятся миниатюрные версии Киевского Вокзала, гостиницы «Украина», Андреевского моста, ДК «ЗИЛ» и других.

«На период проведения монтажных работ павильон на ВДНХ будет закрыт для посетителей. Точное время и срок закрытия будут объявлены в конце августа», - добавил Сергей Лёвкин, уточнив, что до этого времени экспозиция открыта для всех желающих с десяти утра до восьми вечера.

На данный момент макет включает в себя площадь города в пределах Садового кольца с более чем 20 тысячами зданий и объектов в масштабе 400:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижний Новгород вошел в список самых безопасных городов мира, вместе с Абу Даби
Большинство россиян хорошо относятся к Украине
На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата
В России существенно увеличилась естественная убыль населения
Поставки Индии российских С-400 завершатся к апрелю 2023 года
Пассажиры задержанного в Греции самолета вызвали в аэропорт консула России
Завод «Амкодор» в Карелии выпустил первый образец форвардера
Илон Маск показал считывающий мысли чип
Уникальная российская подлодка получит крылатые ракеты «Калибр»
Google заблокировал YouTube-канал «Ридуса»
Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии
Российские эксперты назвали главный фактор развития рака
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Премьер-министр Малайзии разочарован ходом расследования дела о крушении MH17
Билла Гейтса подвинули в рейтинге самых богатых людей мира
В Москве возведут 12 новых внеуличных пешеходных переходов
Суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам
В 2020 году скорректируют стратегию национальной безопасности России
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!