Турецкий дипломат погиб в результате вооруженного нападения в Ираке

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-17T16:54:47+03:00

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В среду, 17 июля, в результате вооруженного нападения на ресторан в городе Эрбиль погибли заместитель генерального консула Турции в Ираке и два сопровождающих его дипломата. Соответствующую информацию подтвердили в Министерство иностранных дел Турецкой Республики.

«Неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия по группе сотрудников турецкого консульства в Эрбиле в одном из ресторанов города, в результате погибли заместитель генконсула Турции и двое его сопровождавших дипломатов», - говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции отметили, что Анкара «продолжает тесно сотрудничать с иракскими властями для оперативного установления нападавших».

Напомним, накануне инцидент с вооруженным нападением произошел на северо-западе Афганистана, где группа людей открыла стрельбу в отеле в городе Калайи-Нау. Нападение совершили три боевика, двое из них ликвидированы. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека, еще десять получили ранения, среди них двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU