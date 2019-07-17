2019-07-17T17:46:32+03:00
Политика

Юкия Амано может досрочно оставить пост главы МАГАТЭ из-за болезни

Предполагается, что японский дипломат уйдет в отставку в марте 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генеральный директор МАГАТЭ Юкия АманоГенеральный директор МАГАТЭ Юкия АманоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано планирует сложить свои полномочия в марте 2020 года. Решение о досрочной отставке было принято из-за болезни. О каком именно заболевании идет речь, не уточняется.

В самом МАГАТЭ предоставленную Reuters информацию пока не подтвердили, но и не опровергли. В пресс-службе агентства заявили, что Амано поддерживает постоянную связь с Советом управляющих и в нужное время сам проинформирует мировую общественность о своих дальнейших планах.

Напомним, что 72-летний японский дипломат занимает руководящий пост в международной организации с декабря 2009 года. Этот четырехлетний срок стал для него уже третьим. Амано должен был оставить пост 30 ноября 2021 года.

К слову, именно при нем была заключена историческая сделка с Ираном по атомной программе, более известная как Совместный всеобъемлющий план действий. Сайт kp.ru писал, что к настоящему моменту из соглашения уже вышли Соединенные Штаты, а сам Тегеран отказывается выполнять отдельные пункты СВПД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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