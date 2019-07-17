Зеленскому рекомендовали разобрать недостроенный крейсер "Украина"

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-17T18:07:28+03:00

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Министр обороны Украины Степан Полторак рекомендовал президенту страны Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина".

Сайт kp.ru писал, что этот корабль был передан в распоряжение Киева еще при разделе Черноморского флота. Денег на продолжение строительства у Украины не было, как и необходимых вооружений и оборудования собственного производства.

В настоящий момент судно находится на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод". В среду, 17 июля, Зеленский и Полторак вместе поднялись на борт этого крейсера.

"Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию. На нем находится вооружение и оснащение только российского производства, которое, в принципе, устарело даже для Российской Федерации", - сказал министр обороны.

Он указал президенту на то, что возложенные на крейсер задачи по сопровождению авиаударных группировок на большие расстояния больше не стоят перед Вооруженными силами Украины, а потому его использование просто "нецелесообразно". По мнению Полторака, судно нужно демилитаризовать, а часть его оборудования использовать в качестве деталей для других кораблей, передает "Сегодня".

ИСТОЧНИК KP.RU