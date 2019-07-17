Зеленскому рекомендовали разобрать недостроенный крейсер "Украина"
Министр обороны Украины Степан Полторак рекомендовал президенту страны Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина".
Сайт kp.ru писал, что этот корабль был передан в распоряжение Киева еще при разделе Черноморского флота. Денег на продолжение строительства у Украины не было, как и необходимых вооружений и оборудования собственного производства.
В настоящий момент судно находится на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод". В среду, 17 июля, Зеленский и Полторак вместе поднялись на борт этого крейсера.
"Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию. На нем находится вооружение и оснащение только российского производства, которое, в принципе, устарело даже для Российской Федерации", - сказал министр обороны.
Он указал президенту на то, что возложенные на крейсер задачи по сопровождению авиаударных группировок на большие расстояния больше не стоят перед Вооруженными силами Украины, а потому его использование просто "нецелесообразно". По мнению Полторака, судно нужно демилитаризовать, а часть его оборудования использовать в качестве деталей для других кораблей, передает "Сегодня".
ИСТОЧНИК KP.RU
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