2019-07-17T20:31:15+03:00
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51

Роспотребнадзор нашел множество нарушений в цехе компании Healthy food, производящей блюда быстрого питания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У большинства пострадавших выявлен сальмонеллезУ большинства пострадавших выявлен сальмонеллезФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно". На данный момент заболевших уже более 50. Такие данные предоставили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"По состоянию на 14.00 17.07.19 зарегистрирован 51 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью", - сообщили в ведомстве.

Все заболевшие – взрослые. У большинства из них диагностирован сальмонеллёз. Госпитализация понадобилась 26 пострадавшим, к настоящему моменту выписаны 6 человек.

Сайт kp.ru писал, что ранее Healthy food приостановила производство и приступила к проверке сырья. Роспотребнадзор нашел в цеху компании многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Из оборота изъято около трех тонн сырья и готовой продукции, помещения опечатаны. Также были закрыты 22 торговых автомата и два кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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