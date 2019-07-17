Зеленский заявил, что "партнеры Украины" были против его звонка Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "партнеры" Киева были против его общения с российским коллегой Владимиром Путиным и убеждали отказаться от идеи звонить ему.
"Все, скажем так, партнёры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос прежде всего Украины, вопрос наших граждан", — поделился глава государства со зрителями своего YouTube-канала.
Он призвал быть благодарными партнерам за оказанную помощь, но при этом иметь свое собственное мнение. Именно этим Зеленский и руководствовался, принимая решение о звонке Путину.
"Все пугали меня этим разговором. Я говорил о наших людях. Чего бояться, когда правда на твоей стороне", - заявил украинский лидер.
Сайт kp.ru писал, что телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся 11 июля по инициативе киевской стороны. Политики обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и возвращения удерживаемых лиц, а также возможность продолжения контактов в "нормандском формате".
«Никогда не отказывались от контактов, если идут на пользу» - Путин о словах Зеленского.
ИСТОЧНИК KP.RU
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