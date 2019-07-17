Зеленский заявил, что "партнеры Украины" были против его звонка Путину

СЕГОДНЯ 21:12 2019-07-17T21:12:33+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "партнеры" Киева были против его общения с российским коллегой Владимиром Путиным и убеждали отказаться от идеи звонить ему.

"Все, скажем так, партнёры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос прежде всего Украины, вопрос наших граждан", — поделился глава государства со зрителями своего YouTube-канала.

Он призвал быть благодарными партнерам за оказанную помощь, но при этом иметь свое собственное мнение. Именно этим Зеленский и руководствовался, принимая решение о звонке Путину.

"Все пугали меня этим разговором. Я говорил о наших людях. Чего бояться, когда правда на твоей стороне", - заявил украинский лидер.

Сайт kp.ru писал, что телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся 11 июля по инициативе киевской стороны. Политики обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и возвращения удерживаемых лиц, а также возможность продолжения контактов в "нормандском формате".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719794" frameborder="0"></iframe> «Никогда не отказывались от контактов, если идут на пользу» - Путин о словах Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU