Вспышка Эболы в ДР Конго признана проблемой международного масштаба

СЕГОДНЯ 22:02 2019-07-17T22:02:27+03:00

ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию в связи с распространением лихорадки

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Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил об этом в среду, 17 июля, по рекомендации комитета по ЧС.

Поводом стала регистрация случаев заболевания Эболой в густонаселенном городе Гома в ДРК и в Уганде.

"Комитет рекомендовал мне объявить вспышку Эболы ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этим советом", - сообщил глава организации на пресс-конференции по итогам заседания экспертов в Женеве.

По словам Гебрейесуса, свидетельств дальнейшего распространения вируса в регионе пока нет, но сложившаяся ситуация говорит о возможном географическом расширении его присутствия, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что данный вопрос поднимался на заседании комитета ВОЗ по ЧС 14 июня, но тогда вспышку не стали признавать проблемой мирового масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU