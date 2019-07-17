МИД Венесуэлы: Мадуро посетит Россию в 2019 году

СЕГОДНЯ 22:25 2019-07-17T22:25:53+03:00

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Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию состоится в 2019 году. Точная дата его проведения пока неизвестна. Об этом сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Я думаю, что в какой-то момент в этом году президент Мадуро посетит Россию для подписания новых соглашений с российским правительством и компаниями", - сказал глава ведомства на полях ежегодной сессии Экономического и социального совета Организации Объединенных Наций.

По словам дипломата, обе страны регулярно поддерживают контакты, в том числе и на высшем уровне, поскольку существует множество тем для обсуждения. Более того, для Венесуэлы Россия является одним из главных партнеров, передает ТАСС со ссылкой на Арреасу.

Сайт kp.ru писал, что в Кремле и МИД РФ пока также не располагают информацией о сроках предстоящего визита Николаса Мадуро в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU