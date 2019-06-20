МИД России: конкретных договоренностей о визите Мадуро в Россию нет

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-20T09:30:37+03:00

При этом, по словам замминистра иностранных дел, этот вопрос не снят с повести дня

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Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что конкретных договоренностей о визите президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию нет. По его словам, стороны продолжают контакты, этот вопрос не снят с повестки дня.

"Контакты идут постоянно, никакие варианты не исключаются, но по состоянию на данный момент конкретных договоренностей нет", - сказал он в четверг журналистам.

При этом Рябков добавил, что «повестка дня наших отношений с Венесуэлой конструктивна и нацелена на перспективу». Москва постоянно находится «в контакте с венесуэльскими коллегами».

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Министерстве иностранных дел Венесуэлы сообщили о предстоящей поездке Николаса Мадуро в Россию. Дипломаты заявили, что в рамках визита глава их государства собирается подписать ряд соглашений "во благо народа". Со своей стороны, в Кремле отметили, что не располагает информацией о дате визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU