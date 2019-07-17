Пентагон: Останется ли Турция в НАТО после покупки С-400, будет решать Альянс
Останется ли Турция после приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 в НАТО, будет решать сам Североатлантический альянс, заявил на брифинге в среду помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг, отвечая на вопросы журналистов о возможном исключении страны из военного блока.
«Это решение за альянсом. Турция – давний член НАТО. Не нам здесь это решать», - сказал он.
Представитель Пентагона добавил, что стратегическое партнерство Соединенных Штатов с Турцией сохраняется, в частности – продолжатся совместные учения в Грузии и на Украине.
«Наши отношения в военной сфере остаются прочными, и мы продолжим участвовать с Турцией в многосторонних учениях по повышению уровня готовности и оперативной совместимости, включая предстоящие учения в Грузии, Германии и на Украине», - приводит слова Дэвида Трахтенберга ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, на этой неделе активно идут поставки комплектующих для С-400 в Турцию. Во вторник, 16 июля, на авиабазу Мюртед в провинции Анкара прибыл двенадцатый самолет c компонентами российских зенитно-ракетных систем на борту.
ИСТОЧНИК KP.RU