Пентагон: Останется ли Турция в НАТО после покупки С-400, будет решать Альянс

17 Июль 23:41 2019-07-17T23:41:41+03:00

В Пентагоне заявили, что стратегическое партнерство США и Турции сохраняется Фото: REUTERS

В Минобороны США заявили, что стратегическое партнерство Вашингтона с Анкарой сохраняется, продолжатся и совместные военные учения

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Останется ли Турция после приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 в НАТО, будет решать сам Североатлантический альянс, заявил на брифинге в среду помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг, отвечая на вопросы журналистов о возможном исключении страны из военного блока.

«Это решение за альянсом. Турция – давний член НАТО. Не нам здесь это решать», - сказал он.

Представитель Пентагона добавил, что стратегическое партнерство Соединенных Штатов с Турцией сохраняется, в частности – продолжатся совместные учения в Грузии и на Украине.

«Наши отношения в военной сфере остаются прочными, и мы продолжим участвовать с Турцией в многосторонних учениях по повышению уровня готовности и оперативной совместимости, включая предстоящие учения в Грузии, Германии и на Украине», - приводит слова Дэвида Трахтенберга ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе активно идут поставки комплектующих для С-400 в Турцию. Во вторник, 16 июля, на авиабазу Мюртед в провинции Анкара прибыл двенадцатый самолет c компонентами российских зенитно-ракетных систем на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU