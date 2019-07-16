В Турцию прибыл двенадцатый самолет с компонентами С-400

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-16T14:47:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 16 июля, в Турцию на авиабазу Мюртед в провинции Анкара прибыл двенадцатый самолет c компонентами российских зенитно-ракетных систем С-400 на борту, доставка будет продолжаться в ближайшие дни. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Республики.

«Продолжаются поставки комплектующих систем ПВО и противоракетной обороны зоны дальнего действия С-400. Самолет приземлился на аэродроме Мюртед», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 12 июля, министерство обороны Турции сообщило о начале поставок первых партий российских ЗРК. Через несколько часов первый самолет с комплектующими прибыл на авиабазу Мюртед. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Минобороны и Генштаб Республики будут решать, где должны быть размещены зенитно-ракетная система. Он также выразил надежду, что процесс поставок закончится к апрелю 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719831" frameborder="0"></iframe> Самолёты с ЗРК С-400 прибыли в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU