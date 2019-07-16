2019-07-16T14:47:16+03:00
Политика

В Турцию прибыл двенадцатый самолет с компонентами С-400

Доставка российских ЗРК продолжится в ближайшие дни [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Турцию прибыл двенадцатый самолет с компонентами С-400В Турцию прибыл двенадцатый самолет с компонентами С-400Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 июля, в Турцию на авиабазу Мюртед в провинции Анкара прибыл двенадцатый самолет c компонентами российских зенитно-ракетных систем С-400 на борту, доставка будет продолжаться в ближайшие дни. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Республики.

«Продолжаются поставки комплектующих систем ПВО и противоракетной обороны зоны дальнего действия С-400. Самолет приземлился на аэродроме Мюртед», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 12 июля, министерство обороны Турции сообщило о начале поставок первых партий российских ЗРК. Через несколько часов первый самолет с комплектующими прибыл на авиабазу Мюртед. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Минобороны и Генштаб Республики будут решать, где должны быть размещены зенитно-ракетная система. Он также выразил надежду, что процесс поставок закончится к апрелю 2020 года.

Самолёты с ЗРК С-400 прибыли в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему от Росатома
После приступов дрожи Меркель снова слушала гимн сидя
В Москве обнаружено тело известного композитора с гематомами по всему телу
Совладелица "Рустави 2" подала иск против гендиректора телекомпании
Google Ассистент научился декламировать стихи голосами знаменитостей
Кремль: Путин пока не планирует встречу с Макроном по СВПД
В Минске уверены, что встреча Путина и Лукашенко будет содержательной
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи
Американские ученые нашли способ избежать старческой деменции
Собянин: строительство Некрасовской линии метро вышло на финишную прямую
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать и хранить хлеб
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества коррупционеров
Мосгоризбирком: 216 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы
Две трети жилого фонда Москвы подготовили к отопительному сезону
В Госдуме предложили ограничить число приемных детей на одну семью
МИД Турции: С-400 не представляют угрозы для НАТО
Из-за пожаров на хорватском острове Паг эвакуированы тысячи жителей
Посол США в Японии покинет свой пост
Симоньян прокомментировала статью CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT
В Кремле подтвердили данные о подготовке визита Путина в Венгрию
Симоньян пошутила о статье CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT
Шойгу: число уклонистов за последние пять лет сократилось в четыре раза
В Госдуме прокомментировали публикацию об угрозе удара России по Европе
Закон об исключительности украинского языка вступил в силу
В России может появиться новая схема расчета платы за мусор
В России рекордно низко упали цены на сахар
Япония отказалась направлять свои войска к берегам Ирана
Осужденную в США россиянку содержат в бесчеловечных условиях