В Турцию прибыл двенадцатый самолет с компонентами С-400
Во вторник, 16 июля, в Турцию на авиабазу Мюртед в провинции Анкара прибыл двенадцатый самолет c компонентами российских зенитно-ракетных систем С-400 на борту, доставка будет продолжаться в ближайшие дни. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Республики.
«Продолжаются поставки комплектующих систем ПВО и противоракетной обороны зоны дальнего действия С-400. Самолет приземлился на аэродроме Мюртед», - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, 12 июля, министерство обороны Турции сообщило о начале поставок первых партий российских ЗРК. Через несколько часов первый самолет с комплектующими прибыл на авиабазу Мюртед. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Минобороны и Генштаб Республики будут решать, где должны быть размещены зенитно-ракетная система. Он также выразил надежду, что процесс поставок закончится к апрелю 2020 года.
Самолёты с ЗРК С-400 прибыли в Турцию.
ИСТОЧНИК KP.RU