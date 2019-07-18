2019-07-18T04:28:03+03:00
Политика

Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался

По словам генсека Альянса, членство Турции в блоке «не сводится к вопросам F-35 или С-400»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами – членами военного блока не поднимался.

«Турция является важным членом НАТО, и ни один из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга», - сказал генсек Альянса в ходе Аспенского форума по безопасности.

Йенс Столтенберг при этом подчеркнул, что участие Турции в НАТО «не сводится к вопросам F-35 или С-400», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вице-президент США Майкл Пенс еще в начале апреля заявил, что Анкаре придется выбирать между партнерством с Североатлантическим альянсом и покупкой ЗРС у России, после чего на тему «исключения» Турции из НАТО говорили многие высокопоставленные американские чиновники. Однако накануне в Пентагоне признали, что этот вопрос будет решать сам Альянс, а не Вашингтон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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