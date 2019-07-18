2019-07-18T08:37:35+03:00
Политика

Лидер демократов Сената счел угрозой "старящее" людей приложение FaceApp

Чака Шумера беспокоит тот факт, что популярная программа была создана российской компанией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Павел Прилучный после использования российского приложения стал похож на Арнольда ШварценеггераПавел Прилучный после использования российского приложения стал похож на Арнольда ШварценеггераФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер увидел угрозу национальной безопасности в новом российском приложении для мобильных устройств FaceApp, которое "старит" людей на фотографиях.

В руководство Федеральной службы безопасности и Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов было направлено письмо с просьбой изучить возможные последствия использования данной программы американскими пользователями и принять необходимые меры.

"ФБР и ФТК должны оценить угрозу национальной безопасности и конфиденциальности, поскольку миллионы американцев использовали это приложение, принадлежащее российской компании (Wireless Lab)", - написал Шумер у себя на странице в Twitter.

Он выразил беспокойство тем фактом, что пользователи приложения предоставляют разработчикам полный и безотзывный доступ к своим фотографиям и другим личным данным, поскольку эта информация якобы попадает в распоряжение "враждебной зарубежной державы".

Тем временем, российские пользователи продолжают участвовать в новомодном флешмобе. Обработанные в FaceApp фотографии буквально заполонили все социальные сети. Сайт kp.ru писал, что даже звезды эстрады и шоу-бизнеса активно перевоплощаются в стариков. Так, например, режиссер Гоша Куценко, постарев на пару десятков лет, стал похож на Фредди Крюгера, а Павел Прилучный - на Арнольда Шварценеггера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лондоне создан уникальный российско-британский оркестр
Пожар на студии аниме в Японии: один человек погиб, 38 пострадали
Госдума отменит льготный налоговый режим для пальмового масла
МИД Турции назвал несправедливым решение США по программе F-35
Погода в Москве на 18 июля 2019 года: столицу вновь накроет ливнями
Мэй в своей последней речи на посту премьера заочно поспорила с Путиным
«Начнем с моряков»: Зеленский назвал условие для продолжения диалога с Россией
Помпео обсудил с главой МИД Бахрейна «противодействие» Ирану
Лавров призвал ЕС в вопросе «Северного потока — 2» не руководствоваться установками «из-за океана»
Трамп высказался о голосовании по импичменту: это «самый смешной проект»
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Зеленский решил упростить получение украинского гражданства
В Госдуме объяснили действия США в ситуации с покупкой Турцией С-400 «нездоровой конкуренцией»
С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах
Лавров сравнил расходы НАТО и России на военные нужды
Палата представителей конгресса заблокировала вопрос об импичменте Трампа
Антонов: США развязали визовую войну против России
Мексиканский наркобарон «Коротышка» получил в США пожизненный срок
Пентагон: Останется ли Турция в НАТО после покупки С-400, будет решать Альянс
Мэй поддержала позицию Гибралтара по задержанному иранскому танкеру
Иран и США осудили убийство турецкого дипломата в иракском Эрбиле
Пуски ракет с военными спутниками США отложены из-за технических проблем
МИД Венесуэлы: Мадуро посетит Россию в 2019 году
Палата представителей США проголосует по вопросу импичмента Трампа
Вспышка Эболы в ДР Конго признана проблемой международного масштаба
Медведчук положительно оценил телефонный разговор Зеленского и Путина
Киев и республики Донбасса договорились об обмене военнопленными
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один человек