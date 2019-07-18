Лидер демократов Сената счел угрозой "старящее" людей приложение FaceApp

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-18T08:37:35+03:00

Павел Прилучный после использования российского приложения стал похож на Арнольда Шварценеггера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чака Шумера беспокоит тот факт, что популярная программа была создана российской компанией

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Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер увидел угрозу национальной безопасности в новом российском приложении для мобильных устройств FaceApp, которое "старит" людей на фотографиях.

В руководство Федеральной службы безопасности и Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов было направлено письмо с просьбой изучить возможные последствия использования данной программы американскими пользователями и принять необходимые меры.

"ФБР и ФТК должны оценить угрозу национальной безопасности и конфиденциальности, поскольку миллионы американцев использовали это приложение, принадлежащее российской компании (Wireless Lab)", - написал Шумер у себя на странице в Twitter.

Он выразил беспокойство тем фактом, что пользователи приложения предоставляют разработчикам полный и безотзывный доступ к своим фотографиям и другим личным данным, поскольку эта информация якобы попадает в распоряжение "враждебной зарубежной державы".

Тем временем, российские пользователи продолжают участвовать в новомодном флешмобе. Обработанные в FaceApp фотографии буквально заполонили все социальные сети. Сайт kp.ru писал, что даже звезды эстрады и шоу-бизнеса активно перевоплощаются в стариков. Так, например, режиссер Гоша Куценко, постарев на пару десятков лет, стал похож на Фредди Крюгера, а Павел Прилучный - на Арнольда Шварценеггера.

ИСТОЧНИК KP.RU