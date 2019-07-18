В Подмосковье грабитель избил женщину ради 240 рублей

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-18T09:17:46+03:00

Преступник ворвался в квартиру жертвы с предметом, похожим на пистолет

Изменить размер текста: A A

В подмосковной Дрезне грабитель проник в квартиру местной жительницы и, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, похитил 240 рублей. Об этом сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

В полицию обратилась сама пострадавшая 1987 года рождения. Она сообщила, все произошло еще на минувших выходных, 13 июля. Ближе к ночи, около 23:00, в ее квартиру зашел агрессивно настроенный мужчина. Он избил хозяйку жилья, забрал деньги, а после скрылся с места преступления.

Правоохранители узнали о случившемся лишь утром в среду, 17 июля. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность грабителя. Его задержали и доставили в отдел полиции. Преступником оказался безработный молодой человек 1994 года рождения, проживающий в деревне Савостьяново Орехово-Зуевского городского округа. Расследование инцидента продолжается.

Сайт kp.ru писал, что в конце мая в квартиру студента-медика в Москве также проник грабитель. Парню удалось самостоятельно скрутить преступника, вооружившись обычной обувной ложкой.

ИСТОЧНИК KP.RU