Число погибших при пожаре на студии аниме в Японии возросло до 12 человек

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-18T09:53:54+03:00

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Число жертв крупного пожара, вспыхнувшего в четверг утром на мультипликационной студии компании Kyoto Animation в японском городе Киото возросло до 12, передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя городской пожарной службы.

По его словам, погибших может быть еще больше, пока пожарные нашли в практически полностью выгоревшем изнутри здании тела 12 человек, работы на месте трагедии продолжаются, полностью потушить огонь до сих пор не удалось.

Отмечается, что многие из пострадавших находятся в критическом и тяжелом состоянии – не менее десяти. Ранее сообщалось, что пострадали 38 человек.

Пожарные тушат огонь в здании мультипликационной студии Kyoto AnimationФото: REUTERS

Сколько людей могло находиться в офисе в момент возгорания, точно неизвестно: по данным спасателей, более 70 человек, но большинство из них успели выбежать на улицу до того, как пламя охватило все трехэтажное здание.

Напомним, как писал сайт kp.ru, возле горящей студии аниме полицейские задержали подозреваемого в поджоге – 41-летнего мужчину с канистрой из-под горючего. Его мотивы непонятны. Предполагаемый злоумышленник тоже получил ожоги и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU