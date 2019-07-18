Команда Зеленского рассчитывает добиться переговоров с Путиным

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-18T10:35:31+03:00

В Киеве надеются, что диалог будет восстановлен спустя еще "несколько шагов"

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Команда президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает в скором времени добиться проведения его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил первый помощник главы государства Сергей Шефир.

"Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придем к диалогу", — сказал политик в интервью LB.ua.

При это он выразил уверенность в том, что в Москве также хотят возобновить отношения и "выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой".

Сайт kp.ru писал, что ранее Зеленский назвал главное условие восстановления контактов. Президент предложил освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. В Госдуме такую идею назвали "игрой в одни ворота".

"Мол, вы отпускаете нарушителей границ в полном составе, а мы подумаем, мириться с вами или нет. Причём, мы ни слова не услышали об освобождении незаконно задержанного во всех отношениях журналиста Кирилла Вышинского". - цитирует телеканал RT депутата от Республики Крым Руслана Бальбека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719794" frameborder="0"></iframe> «Никогда не отказывались от контактов, если идут на пользу» - Путин о словах Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU