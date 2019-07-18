«Начнем с моряков»: Зеленский назвал условие для продолжения диалога с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для возобновления диалога с Россией: возвращение украинских моряков, задержанных во время прошлогодней провокации Киева в Керченском проливе.
«Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения к диалогу и реальный мощный шаг для того, чтобы прекратить войну», - заявил новый лидер Незалежной в видеозаписи, опубликованной на его YouTube-канале.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля – рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» – незаконно пересекли границу России: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате три судна Незалежной были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы. В среду, 17 июля, Лефортовский суд в Москве продлил арест шести из них на три месяца
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Уверен, украинские моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины (подробности).
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Заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирала Алексей Вольский и начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов провели брифинг, на котором представили новую и подробную информацию об инциденте в Керченском проливе. И в пух и прах разбили все стоны Киева о том, что Россия якобы блокируют украинские суда, ни за что обстреляла мирный бронекатер и неправильно захватила украинских мореманов в плен. Все эти стоны и плачи оказались ложью (подробности).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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