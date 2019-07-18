Россия не отказалась от планов по отмене виз для граждан Грузии

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-18T10:52:29+03:00

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Россия не стала отказываться от идеи отмены виз для граждан Грузии, несмотря на серьезное ухудшение отношений между странами. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Вопрос отмены визового режима с Грузией находился и находится в поле зрения политического руководства России. Думаю, что реальные шаги Тбилиси, направленные на нормализацию отношений с нашей страной, могут вернуть его в двустороннюю повестку дня", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Москва всегда открыта переговорам, в том числе на высшем уровне, Тбилиси же желания наладить отношения пока не проявляет. Несмотря на то, что последние семь лет экономические и гуманитарные связи между странами развивались, отсутствие дипломатических отношений серьезно тормозило этот процесс, передает газета "Известия" слова Карасина.

Сайт kp.ru писал, что очередное обострение ситуации произошло в июне 2019 года. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Оппозиционеров такое поведение возмутило, на улицы вышли толпы молодых людей, выкрикивающих русофобские лозунги. С целью обеспечения безопасности россиян было решено прекратить авиасообщение между странами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716112" frameborder="0"></iframe> «Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU