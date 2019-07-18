Новые транспортные узлы появятся на Некрасовской ветке московского метро

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-18T11:12:19+03:00

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После того, как был проложен финальный восьмикилометровый туннель Некрасовской линии метро мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении строительства ветки. Теперь приоритетом развития столичной транспортной сети станет превращение новых станций в транспортно-пересадочные узлы.

«Пять транспортно-пересадочных узлов будут построены на новой Некрасовской линии метро: «Рязанская», «Юго-Восточная», «Лермонтовский проспект», «Улица Дмитриевского» и «Некрасовка». ТПУ «Рязанская» станет одним из самых крупных в Москве и объединит в себе пересадки на метро и железную дорогу», - сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Также глава строительного комплекса отметил, что ТПУ «Рязанский» станет по сути новым многофункциональным вокзалом, объединяя Некрасовскую и Большую кольцевую линии, МЦК и железную дорогу. По прогнозам пассажиропоток узла составит более 110 тысяч человек в пиковые часы.

ИСТОЧНИК KP.RU