Годовая инфляция в России продолжает снижаться

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-18T12:12:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Годовая инфляция в России снизилась до 4,5% по данным на 15 июля. Об этом говорится в докладе министерства экономического развития страны "Картина деловой активности. Июль 2019 года".

"Темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5 % год к году (по сравнению с мартовским пиком 5,3% г/г)", - отмечается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Сайт kp.ru писал, что замедление темпов роста инфляции наблюдается уже несколько месяцев подряд. К концу июня она составляла 4,7%, в мае - 5,1%, а в апреле 5,2%. В Центральном банке России считают, что среднее значение годовой инфляции будет находится в районе 4%.

Регулятор связывает понижение, прежде всего, с ситуацией на рынке моторного топлива и укреплением рубля, которое происходит с начала года.

ИСТОЧНИК KP.RU