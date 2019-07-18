Лавров: в отношениях Москвы и Берлина наблюдается положительная динамика

СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-18T12:27:24+03:00

По словам главы МИД РФ, в Европе видят, что давление на Россию бесперспективно

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В связи с осознанием бесперспективности политического и экономического давления на Россию в отношениях Москвы и Берлина наблюдается положительная динамика. Соответствующие заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, отметив, что улучшение взаимоотношений зависит от усилий с обеих сторон, а выгода для продолжения этого процесса взаимна.

«Начавшееся осознание бесперспективности политического и экономического давления на Россию уже дает эффект, «жизнь берет свое». Поэтому в российско-германских отношениях наблюдается положительная динамика», - сказал министр в интервью Rheinische Post.

Лавров добавил, что Берлин и Москва продолжают сотрудничать в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах. Дипломат подчеркнул важную роль этих двухсторонних контактов.

Напомним, накануне, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с юбилеем. Российский лидер отметил, что будет рад продолжению диалога и совместной работы между сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU