Лавров: в отношениях Москвы и Берлина наблюдается положительная динамика
В связи с осознанием бесперспективности политического и экономического давления на Россию в отношениях Москвы и Берлина наблюдается положительная динамика. Соответствующие заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, отметив, что улучшение взаимоотношений зависит от усилий с обеих сторон, а выгода для продолжения этого процесса взаимна.
«Начавшееся осознание бесперспективности политического и экономического давления на Россию уже дает эффект, «жизнь берет свое». Поэтому в российско-германских отношениях наблюдается положительная динамика», - сказал министр в интервью Rheinische Post.
Лавров добавил, что Берлин и Москва продолжают сотрудничать в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах. Дипломат подчеркнул важную роль этих двухсторонних контактов.
Напомним, накануне, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с юбилеем. Российский лидер отметил, что будет рад продолжению диалога и совместной работы между сторонами.
ИСТОЧНИК KP.RU