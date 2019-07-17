Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-17T12:04:50+03:00

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 17 июля отмечает свой 65-й День рождения. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил фрау с юбилеем. Глава государства ранее отправил ей телеграмму.

- Прими сердечные поздравления по случаю твоего юбилея. Твои политические качества лидера, твоя успешная многолетняя деятельность на посту Федерального канцлера по достоинству оцениваются в Германии, а также в Европе и во всем мире. Ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Буду рад продолжению нашего диалога и совместной работы, - говорится в поздравительной телеграмме.

Помимо этого, Владимир Путин пожелал федеральному канцлеру Германии крепкого здоровья, счастья благополучия и успехов.

Напомним, что многие обеспокоены здоровьем Ангелы Меркель. В последнее время фрау стало преследовать приступы дрожи. Уже трижды на встрече с лидерами разным стран канцлер тряслась. Сначала это было в Берлине на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, потом стало плохо во время протокольного мероприятия с президентом ФРГ, в третий раз недуг настиг ее на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. После этого госпожа канцлер слушала гимн Германии сидя.

ИСТОЧНИК KP.RU