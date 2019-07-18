Госдума законодательно уточнила понятие "шпионские устройства"

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-18T12:54:34+03:00

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Государственная дума в окончательном чтении приняла пакет законов, уточняющий понятие "шпионские приборы". В четверг, 18 июля, из-под него были выведены устройства, используемые гражданами в личных целях. Речь идет, например, о GPS-трекерах для отслеживания геолокации животных. Соответствующее поправки внесены в Уголовный и Административный кодексы.

Статья о незаконном обороте специальных технических средств также дополнена примечанием. В тексте уточняется, что под шпионской атрибутикой впредь понимаются лишь те приборы, которые обеспечивают проникновение в помещения, доступ к информации и функции скрытого получения данных без ведома их обладателя.

Такая поправка позволит избежать широкого толкования закона в ущерб интересам граждан и защитит их права, сообщается на сайте Госдумы.

Сайт kp.ru писал, что только за первые шесть месяцев с момента введения статьи об обороте спецсредств было осуждено 86 человек, из них оправдали лишь одного.

ИСТОЧНИК KP.RU