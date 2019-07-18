2019-07-18T14:52:28+03:00
Политика

Песков рассказал о неформальной встрече Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии побывали на Валааме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Фото: Михаил Метцель/ТАССАлександр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В среду, 17 июля, президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе неформальной встрече на Валааме обсуждали любые вопросы. Об этом сообщили пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это был день неформального общения, в рамках неформального общения лидеры, как правило, обсуждают любые вопросы, включая вопрос концептуально-стратегического характера», - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 15 июля в пресс-службе белорусского лидера сообщили о том, что во время своего рабочего визита в Россию президент Белоруссии надеется провести неформальную встречу с Путиным на Валааме, после чего главы двух стран примут участие в VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге. Позже данную информацию подтвердило пресс-секретарь российского президента.

Напомним, Лукашенко прибыл в Россию 17 июля, где он принял участие в VI Форуме регионов, который состоялся с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге.

Путин и Лукашенко посетили Валаамский монастырь в Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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