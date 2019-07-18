2019-07-18T15:26:33+03:00
Политика

Минобороны показало пуски крылатых ракет «Москит» в Японском море

По сценарию учений, ракеты должны были ликвидировать цель в 60 км от места запуска [видео]
Елена АКИМОВА
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Минобороны показало пуски крылатых ракет «Москит» в Японском мореМинобороны показало пуски крылатых ракет «Москит» в Японском мореФото: Минобороны РФ
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Министерство обороны поделилось видео с запуска крылатых ракет «Москит» в Японском море. Оружие испытали в рамках учений, которые проводились Тихоокеанским флотом.

По легенде, нужно было уничтожить цель, которая находилась в 60 км от места запуска «Москита».

Поставленная задача была выполнена, отмечают в ведомстве. И сообщают, что в учениях принимали участие эсминец «Быстрый» и ракетный катер Р-24.

П-270 «Москит» — это сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которая может устранять корабли водоизмещением до 20 тысяч тонн, сообщает ФАН.

Ранее в НАТО случайно указали места хранения ядерного оружия США. Стало известно что ракетные установки имеются в Европе: Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и Турции. Хотя доказательства присутствия американского ядерного оружия в европейских странах были и раньше.

Минобороны показало на видео пуски крылатых ракет «Москит» в Японском море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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