Минобороны показало пуски крылатых ракет «Москит» в Японском море

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-18T15:26:33+03:00

По сценарию учений, ракеты должны были ликвидировать цель в 60 км от места запуска [видео]

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Министерство обороны поделилось видео с запуска крылатых ракет «Москит» в Японском море. Оружие испытали в рамках учений, которые проводились Тихоокеанским флотом.

По легенде, нужно было уничтожить цель, которая находилась в 60 км от места запуска «Москита».

Поставленная задача была выполнена, отмечают в ведомстве. И сообщают, что в учениях принимали участие эсминец «Быстрый» и ракетный катер Р-24.

П-270 «Москит» — это сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которая может устранять корабли водоизмещением до 20 тысяч тонн, сообщает ФАН.

Ранее в НАТО случайно указали места хранения ядерного оружия США. Стало известно что ракетные установки имеются в Европе: Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и Турции. Хотя доказательства присутствия американского ядерного оружия в европейских странах были и раньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720941" frameborder="0"></iframe> Минобороны показало на видео пуски крылатых ракет «Москит» в Японском море.

ИСТОЧНИК KP.RU