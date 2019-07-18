2019-07-18T15:34:35+03:00
Здоровье

Польза снижения веса окончательно доказана наукой

Подробное исследование последствий легкой диеты опубликовано в главном медицинском издании
Никита Ключенков
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За 2 года люди, придерживавшиеся диеты, похудели более чем на 7 килограмм, у них нормализовалось давление, уменьшился уровень сахара и холестерина в кровиЗа 2 года люди, придерживавшиеся диеты, похудели более чем на 7 килограмм, у них нормализовалось давление, уменьшился уровень сахара и холестерина в кровиФото: EAST NEWS
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Простое сокращение дневного рациона на 300 килокалорий не только гарантировало снижение веса, но и улучшило общее состояние организма. К такому выводу пришли ученые университета Дьюка в США, результаты исследования которых были опубликованы в главном мировом медицинском издании «The Lancet».

За 2 года люди, придерживавшиеся диеты, похудели более чем на 7 килограмм, у них нормализовалось давление, уменьшился уровень сахара и холестерина в крови и снизился общий уровень воспалений в организме. Последствием этого эффекта является снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и деменции, подчеркнули медики.

Также выяснилось, что сложный метаболический эффект от диеты оказывает влияние и на нервную систему, из-за чего у подопытных улучшился эмоциональный фон, сон и общая энергичность в течение дня, сообщает Утро.ру.

Несмотря на многочисленные знания о вреде наносимом перееданием и неправильным соотношением продуктов в рационе, этот эксперимент стал первым научным доказательством непосредственной пользы ограничения питания у людей. Ранее подобные эксперименты проводились только на грызунах, у которых эффект был идентичным.

Кстати, если вы решите улучшить свое самочувствие в соответствии с наукой, обратите также внимание на советы российского диетолога Елены Кален. Недавно она раскрыла неочевидные последствия употребления глютена, сообщает сайт Дни.ру.

«Поступая в организм, глютен в буквальном смысле склеивает все другие продукты, образуя комки пищи. Из-за этого ферментам в пищеварительном соке сложнее расщепить пищу до более мелких молекул. В результате поступление полезных веществ затруднено, а значит, и клетки будут страдать без энергии и питания. А в таком случае организм переходит в режим энергосбережения, то есть замедляет обменные процессы. В итоге, кроме калорийности, это еще одна причина набора веса» - рассказал эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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