Украина ввела спецпошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-18T15:43:38+03:00

Такое решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций

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Кабмин Украины ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом в четверг сообщил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.

"Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа", - написал он в «Фейсбуке». Герус добавил, что такое совместное решение главы государства Владимира Зеленского и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций.

Представитель украинского президента сообщил, что спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом будет составлять с 1 августа 2019 года 3,75%, а с 1 октября - 4%. При этом спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Кстати, сайт kp.ru писал, что правительство Украины 15 июля продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров. Отмечалось, что ввоз на Украину товаров и их таможенное оформление возможны только на сумму предоплаты, которая уже сделана с украинской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU