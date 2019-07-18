Росстат: зарплата половины россиян меньше 35 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 18:36 2019-07-18T18:36:45+03:00

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Заработная плата половины россиян меньше 35 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования Росстата, проведенного в апреле этого года.

Полученные данные говорят о том, что средняя зарплата по стране составляет 47 657 рублей. Однако медианная — уровень оплаты труда, при котором половина работников получают меньше, а половина выше – значительно ниже и составляет 34 335 рублей.

При этом разница между медианными и средними по стране колеблется от 13% до 31%. В Ямало-Ненецком автономном округе самая большая медианная зарплата - 77,5 тысяч рублей, а средняя составляет 93,4 тысячи. Самая низкая медианная оплата труда на Северном Кавказе в Кабардино-Балкарии, где она составляет 19,7 тысяч рублей, средняя же - 26 тысяч. В столице средняя зарплата 96 тысяч рублей, а медийная - около 66 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о сценарных условиях прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы, подготовленных Минэкономразвития. Они прогнозирует рост зарплата в России и по их прогнозам к 2024 году оплата труда в среднем приблизятся к 63 437 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU