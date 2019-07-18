2019-07-18T18:19:45+03:00
Здоровье

Российские ученые создали уникальный прибор для диабетиков

Он позволит избежать опасных осложнений без дорогостоящих анализов и лишних визитов ко врачу
Никита Ключенков
Поделиться:
Комментарии: comments3
Прибор избавит большинство врачей и пациентов от необходимости проведения комплексных и довольно дорогих анализовПрибор избавит большинство врачей и пациентов от необходимости проведения комплексных и довольно дорогих анализовФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Лаборатория медико-физических исследований В Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) разработала инновационный прибор. Его задача — диагностика не самого диабета, а опасных осложнений.

«Есть такое осложнение — диабетическая стопа. Это очень тяжёлое осложнение, при котором нарушается кровообращение в нижних конечностях, после чего возникает высокий риск ампутации конечности и получения инвалидности» - рассказал начальник лаборатории Дмитрий Куликов.

Российский прибор максимально прост в использовании. Принцип его работы основывается на оптическом методе, так что датчик просто крепится к коже и прибор сам передает данные на компьютер, который и выдает результат анализа, сообщает телеканал «360».

Также Дмитрий Куликов подчеркнул, что прибор будет производиться в Рязани и иметь цену на уровне обычных бытовых тонометров и глюкометров, сообщает сайт Свободная пресса. Это избавит большинство врачей и пациентов от необходимости проведения комплексных и довольно дорогих анализов кровотока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД вызвал "на ковер" американского дипломата из-за истории с визами Англо-американской школы
Росстат: зарплата половины россиян меньше 35 тысяч рублей в месяц
Лавров: есть основания полагать, что Киев будет выполнять Минские соглашения
Российские туристы рассказали о любимых видах отдыха
Не менее девяти человек погибли в результате взрыва в Афганистане
Зеленский призвал иностранный бизнес инвестировать в Украину
ЦБ рассказали о нарушениях в страховых и банках
В Подмосковье появится десять механизированных парковок
Путин прокомментировал договоренности Медведева и Медведчука
Матвиенко: Россия и Белоруссия могут принять соглашение о едином визовом пространстве до конца года
Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о производстве коньяка
Путин рассказал о возможности урегулирования конфликта в Донбассе
Международные резервы России продолжают рост семь недель подряд
Healthy food приостановила производство еды после массового отравления
В Польше подтвердили отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны
Число жертв пожара в студии анимэ в Киото увеличилось до 33
По требованию Роскомнадзора Twitter удалил пост, оскорбляющий народ России
Зеленский повторно попросил Порубия созвать внеочередное заседание Рады
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Житель Китая убил новорожденного внука, в шутку напоив его алкоголем
Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из России и Белоруссии к Олимпийским играм
Макрон принял приглашение Путина приехать на 75-летие Победы
Москвичей предупредили о ливнях и грозах
Очередная партия компонентов С-400 принята Турцией
Не бизнес, а забота о людях: Развенчиваем четыре мифа о платных дорогах на Крайнем Севере