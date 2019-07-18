Российские ученые создали уникальный прибор для диабетиков

СЕГОДНЯ 18:19 2019-07-18T18:19:45+03:00

Прибор избавит большинство врачей и пациентов от необходимости проведения комплексных и довольно дорогих анализов Фото: Из архива "КП"

Он позволит избежать опасных осложнений без дорогостоящих анализов и лишних визитов ко врачу

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Лаборатория медико-физических исследований В Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) разработала инновационный прибор. Его задача — диагностика не самого диабета, а опасных осложнений.

«Есть такое осложнение — диабетическая стопа. Это очень тяжёлое осложнение, при котором нарушается кровообращение в нижних конечностях, после чего возникает высокий риск ампутации конечности и получения инвалидности» - рассказал начальник лаборатории Дмитрий Куликов.

Российский прибор максимально прост в использовании. Принцип его работы основывается на оптическом методе, так что датчик просто крепится к коже и прибор сам передает данные на компьютер, который и выдает результат анализа, сообщает телеканал «360».

Также Дмитрий Куликов подчеркнул, что прибор будет производиться в Рязани и иметь цену на уровне обычных бытовых тонометров и глюкометров, сообщает сайт Свободная пресса. Это избавит большинство врачей и пациентов от необходимости проведения комплексных и довольно дорогих анализов кровотока.

ИСТОЧНИК KP.RU