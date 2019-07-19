В Китае посмеялись над украинской «рыбацкой лодкой» на морских учениях с США
Так в китайских СМИ назвали гордость флота Незалежной – бронированный артиллерийский катер
Совместные с США учения Sea Breeze – 2019 в Черном море. Фото: Facebook / Военно-морских сил ВС Украины
Изменить размер текста:
Оказывается, в Китае внимательно следят за тем, что происходит на Украине, в частности, внимание китайских журналистов привлекли проходившие в акватории Черного моря военно-морские учения Sea Breeze – 2019 с участием кораблей и авиации стран НАТО (в частности, Соединенных Штатов, Великобритании и Канады), а также Украины, Грузии и Молдавии.
Издание Sohu опубликовало фотографии с этих маневров, где американский эсминец запечатлен рядом с украинским бронированным артиллерийским катером, обозвав его «рыбацкой лодкой».
ИСТОЧНИК KP.RU