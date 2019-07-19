В Китае посмеялись над украинской «рыбацкой лодкой» на морских учениях с США

СЕГОДНЯ 02:36 2019-07-19T03:00:52+03:00

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Оказывается, в Китае внимательно следят за тем, что происходит на Украине, в частности, внимание китайских журналистов привлекли проходившие в акватории Черного моря военно-морские учения Sea Breeze – 2019 с участием кораблей и авиации стран НАТО (в частности, Соединенных Штатов, Великобритании и Канады), а также Украины, Грузии и Молдавии.

Издание Sohu опубликовало фотографии с этих маневров, где американский эсминец запечатлен рядом с украинским бронированным артиллерийским катером, обозвав его «рыбацкой лодкой».

ИСТОЧНИК KP.RU