2019-07-19T09:40:51+03:00
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область

Президент России проведет совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка и осмотрит районы подтопления
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утром в пятницу, 19 июля, президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где проведет совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка.

Пресс-служба Кремля уточняет, что в совещании примут участие члены регионального правительства, а также руководители ведомств и муниципалитетов. Кроме того, глава государства осмотрит районы подтопления в Иркутской области и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка.

А потом Владимир Путин отправится в Магнитогорск, где примет участие в церемонии открытия новой фабрики «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) и пообщается с работниками предприятия, а также проведёт рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 30 июня президент России прилетел в Братск сразу после саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, чтобы на месте оценить ситуацию с паводками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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