Минтранс предложил наделить ФСБ правом отмены международных рейсов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-19T10:45:15+03:00

Такая необходимость может понадобится в случае возникновения "угрозы безопасности"

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Министерство транспорта России предложило наделить Федеральную службу безопасности правом требовать от Росавиации отмены любого международного авиарейса в случае возникновения "угрозы безопасности". Об этом говорится в проекте постановления правительства, который находится на стадии публичных обсуждений.

Что именно подразумевается под "угрозами" в документе не уточняется, однако он предусматривает также введение новых правил допуска российских авиакомпаний к международным полетам.

В случае принятия проекта, перевозчики должны будут не позднее чем за 30 минут до вылета направлять в Росавиацию ряд данных, включая сведения о количестве членов экипажа, пассажиров и их национальностях, наименовании груза, графике полета с указанием пунктов посадок и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства стран.

Согласно данным "Коммерсанта", документ может вступить в силу в 2020 году.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году было предложено расширить полномочия инспекторов Госавтоинспекции. В будущем им может быть предоставлено право ограничивать действие водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU