Минтранс предложил наделить ФСБ правом отмены международных рейсов
Министерство транспорта России предложило наделить Федеральную службу безопасности правом требовать от Росавиации отмены любого международного авиарейса в случае возникновения "угрозы безопасности". Об этом говорится в проекте постановления правительства, который находится на стадии публичных обсуждений.
Что именно подразумевается под "угрозами" в документе не уточняется, однако он предусматривает также введение новых правил допуска российских авиакомпаний к международным полетам.
В случае принятия проекта, перевозчики должны будут не позднее чем за 30 минут до вылета направлять в Росавиацию ряд данных, включая сведения о количестве членов экипажа, пассажиров и их национальностях, наименовании груза, графике полета с указанием пунктов посадок и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства стран.
Согласно данным "Коммерсанта", документ может вступить в силу в 2020 году.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году было предложено расширить полномочия инспекторов Госавтоинспекции. В будущем им может быть предоставлено право ограничивать действие водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU