В Техасе разбился самолет, погибли десять человек

СЕГОДНЯ 04:41 2019-07-01T05:05:31+03:00

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В аэропорту американского города Эддисон (штат Техас) разбился небольшой самолет, в результате погибли все, кто был на его борту – десять человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные и федеральные власти.

Уточняется, что легкий двухмоторный самолет самолет Beechcraft BE-350 King Air при взлете врезался в расположенный на территории воздушной гавани ангар и загорелся, пожар к этому часу уже потушили.

Федеральное авиационное управление США начало расследование, причины аварии выясняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 июня в аэропорту города Рамона в штате Калифорния небольшой самолет упал на летное поле неподалеку от диспетчерской вышки. Тогда обошлось без жертв и возгорания. Ранее в тот же день в один из небоскребов в центре нью-йоркского района Манхэттен врезался вертолет. В результате жесткой посадки винтокрылой машины на крышу 54-этажной высотки начался пожар, погиб пилот.

ИСТОЧНИК KP.RU