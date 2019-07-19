Парень на летних лыжах насмерть сбил женщину в парке в Москве

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-19T12:45:58+03:00

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжах Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжах. Об этом kp.ru сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания отметил, что инцидент произошел 12 июня в Измайловском парке на востоке столицы. Неизвестный, двигавшийся по велосипедной дорожке на летних лыжах, наехал на находившуюся там женщину, в результате чего та получила множественные травмы. Пострадавшая была госпитализирована, однако врачам не удалось ее спасти.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность лыжника.

Ранее сайт kp.ru сообщал о смерти новорожденного ребенка в Китае. Трагедия произошла за праздничным столом: дедушка ребенка решил в шутку угостить его алкоголем, после чего малыш умер от острого алкогольного отравления.

ИСТОЧНИК KP.RU