Парень на летних лыжах насмерть сбил женщину в парке в Москве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжах. Об этом kp.ru сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.
Собеседник издания отметил, что инцидент произошел 12 июня в Измайловском парке на востоке столицы. Неизвестный, двигавшийся по велосипедной дорожке на летних лыжах, наехал на находившуюся там женщину, в результате чего та получила множественные травмы. Пострадавшая была госпитализирована, однако врачам не удалось ее спасти.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность лыжника.
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ИСТОЧНИК KP.RU