2019-07-19T12:45:58+03:00
Происшествия

Парень на летних лыжах насмерть сбил женщину в парке в Москве

ЧП произошло в Измайловском парке
Александр ДЖУМАЕВ
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжахСледственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжахФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжах. Об этом kp.ru сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания отметил, что инцидент произошел 12 июня в Измайловском парке на востоке столицы. Неизвестный, двигавшийся по велосипедной дорожке на летних лыжах, наехал на находившуюся там женщину, в результате чего та получила множественные травмы. Пострадавшая была госпитализирована, однако врачам не удалось ее спасти.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность лыжника.

Ранее сайт kp.ru сообщал о смерти новорожденного ребенка в Китае. Трагедия произошла за праздничным столом: дедушка ребенка решил в шутку угостить его алкоголем, после чего малыш умер от острого алкогольного отравления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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