Иран опубликует фотографии американского корабля, сделанные с беспилотника КСИР

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-19T13:58:04+03:00

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В ближайшее время Корпус стражей исламской революции опубликует фотографии корабля американских Военно-морских сил Boxer сбил, сделанные с иранского беспилотника, который, как утверждал Президент США Дональд Трамп, был сбит ВВС США. Об этом сообщили в пресс-службе КСИР.

«В скором времени мы опубликуем фотографии американского корабля Boxer, сделанные с беспилотника КСИР», - передает агентство Fars сообщение пресс-службы иранского военно-политического формирования.

Военные Ирана заявили, что снимки продемонстрируют мировому сообществу безосновательность заявлений Вашингтона. «Эти фото доказывают, что БПЛА КСИР начал выполнение планового наблюдения за этим районом еще до того, как американский корабль вошел в Ормузский пролив, и не только не был сбит, но и благополучно вернулся на военную базу», - сообщил КСИР.

Напомним, 18 июля, Трамп сообщил о сбитом в районе Ормузского пролива иранском беспилотники, объяснив такие действия тем, что Штаты оставляют за собой право защищать своих людей и свои объекты. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, заявил, что у Тегерана пока нет никакой информации о потере беспилотника, принадлежавшего Ирану.

ИСТОЧНИК KP.RU