2019-07-19T13:58:04+03:00
В мире

Иран опубликует фотографии американского корабля, сделанные с беспилотника КСИР

Тегеран сообщил, что продемонстрирует безосновательность заявлений Вашингтона
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Иран опубликует фотографии Boxer, сделанные с беспилотника КСИРИран опубликует фотографии Boxer, сделанные с беспилотника КСИРФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ближайшее время Корпус стражей исламской революции опубликует фотографии корабля американских Военно-морских сил Boxer сбил, сделанные с иранского беспилотника, который, как утверждал Президент США Дональд Трамп, был сбит ВВС США. Об этом сообщили в пресс-службе КСИР.

«В скором времени мы опубликуем фотографии американского корабля Boxer, сделанные с беспилотника КСИР», - передает агентство Fars сообщение пресс-службы иранского военно-политического формирования.

Военные Ирана заявили, что снимки продемонстрируют мировому сообществу безосновательность заявлений Вашингтона. «Эти фото доказывают, что БПЛА КСИР начал выполнение планового наблюдения за этим районом еще до того, как американский корабль вошел в Ормузский пролив, и не только не был сбит, но и благополучно вернулся на военную базу», - сообщил КСИР.

Напомним, 18 июля, Трамп сообщил о сбитом в районе Ормузского пролива иранском беспилотники, объяснив такие действия тем, что Штаты оставляют за собой право защищать своих людей и свои объекты. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, заявил, что у Тегерана пока нет никакой информации о потере беспилотника, принадлежавшего Ирану.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Меркель заявила, что состояние здоровья позволяет ей занимать пост канцлера
Региональный центр по хоккею в Чувашии появится уже в следующем году
Трехлетняя русская девочка отравилась наркотиками на Ибице
Рябков: ситуация в Персидском заливе чревата вспышкой конфликта
Священник изгнал злых духов из Конгресса США
На МКАД появятся 7 новых эстакад и тоннель
Помощник Зеленского: Россия - страна, с которой придется договариваться
МИД РФ: Москва не возражает против расширения нормандского формата
Пушков рекомендовал "Нафтогазу" умерить амбиции по транзиту газа
Путин назвал "неразберихой" организацию помощи в Иркутской области
Парень на летних лыжах насмерть сбил женщину в парке в Москве
Следующая встреча по Сирии состоится в Нур-Султане 1-2 августа
Всем надеть защитные комбинезоны: в Парке Горького пройдет битва тортов
В Совете Федерации прокомментировали проект новых антироссийских санкций
Путин: паводки в Иркутской области не связаны с взрывными работами
Россия заново начала разработку сверхзвуковых пассажирских самолетов
На западе Австрии разбился самолет: погибли три человека