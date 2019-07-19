2019-07-19T15:43:01+03:00
Общество

Путин: ликвидация последствий паводка в Иркутской области плохо организована

Пострадавшие от подтопления рассказали российскому лидеру о проблемах, с которыми они столкнулись
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин: ликвидация последствий паводка в Иркутской области плохо организованаПутин: ликвидация последствий паводка в Иркутской области плохо организованаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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При ликвидации последствий паводка в Иркутской области плохо организовано информирование жителей, выплаты пострадавшим, возведение жилья и инфраструктуры. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин, после общения с жителями, пострадавших от подтопления районов.

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», - сказал российский лидер, отметив, что пострадавшие «не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить»

Как писал ранее сайт kp.ru, утром в пятницу, 19 июля, Путин прибыл в Братск, где осмотрел районы пострадавшие от масштабных паводков и встретился с их жителями, также посетил пункты долговременного размещения пострадавших от паводка. При общении с пострадавшими глава государства назвал «неразберихой» организацию помощи в Иркутской области. Во время своего визита российский президент провел совещание по ситуации с ликвидацией последствий наводнения.

Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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